FT: Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

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Туреччина заблокувала переговори про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Посли країн НАТО зустрілися в середу, щоб розпочати переговори, але Туреччина зупинила будь-яке голосування. «Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одному боці щодо загрози, з якою ми стикаємося», — цитує видання турецького чиновника.

Як пише видання, Туреччина зажадала від Швеції екстрадувати 30 людей, яких Анкара звинувачує в тероризмі. Туреччина стверджує, що Фінляндія та Швеція підтримують Робочу партію Курдистану та курдських активістів, які в Туреччині визнані терористами.