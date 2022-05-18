FT: Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
- Автор:
- Олег Панфілович
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Туреччина заблокувала переговори про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Посли країн НАТО зустрілися в середу, щоб розпочати переговори, але Туреччина зупинила будь-яке голосування. «Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одному боці щодо загрози, з якою ми стикаємося», — цитує видання турецького чиновника.
Як пише видання, Туреччина зажадала від Швеції екстрадувати 30 людей, яких Анкара звинувачує в тероризмі. Туреччина стверджує, що Фінляндія та Швеція підтримують Робочу партію Курдистану та курдських активістів, які в Туреччині визнані терористами.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, також за нього проголосували депутати парламенту.
- 16 травня уряд Швеції слідом за Фінляндією теж офіційно ухвалив рішення про подачу заявки на вступ до НАТО.
- Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Він звинуватив ці країни в «підтримці тероризму».