Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / World Armies
Парламент Фінляндії проголосував за подачу заявки на вступ в НАТО. Тепер її розглянуть у штаб-квартирі Альянсу.
Про це написала премʼєр країни Санна Марін.
За відповідне рішення проголосували 188 із 200 депутатів фінського парламенту, лише 8 були проти.
«Довга і стабільна лінія зовнішньої та безпекової політики, спрямована на пошук консенсусу, зберігається й сьогодні», — зазначила Марін.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, а депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ.
- Уряд Швеції слідом за Фінляндією офіційно ухвалив рішення про подачу заявки на вступ до НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Він звинуватив ці держави в «підтримці тероризму».