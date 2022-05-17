Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

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Flickr / World Armies

Парламент Фінляндії проголосував за подачу заявки на вступ в НАТО. Тепер її розглянуть у штаб-квартирі Альянсу.

Про це написала премʼєр країни Санна Марін.

За відповідне рішення проголосували 188 із 200 депутатів фінського парламенту, лише 8 були проти.

«Довга і стабільна лінія зовнішньої та безпекової політики, спрямована на пошук консенсусу, зберігається й сьогодні», — зазначила Марін.