Грузія та Азербайджан заявили, що на «Євробаченні» віддали 12 балів Україні, а не Британії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Представники національних журі Грузії та Азербайджану на «Євробаченні» заявили про помилку — свої найвищі 12 балів вони віддали Україні, а не Великій Британії.
Так, під час оголошення балів було заявлено, що Грузія та Азербайджан дали Україні по 6 балів. У випадку із Азербайджаном бали оголошувала не представниця національного журі, а представник Європейського мовного союзу — «через технічні неполадки». Представнику Грузії також не вдалось вийти в етер з аналогічної причини.
І Грузія, і Азербайджан заперечили технічні неполадки зі свого боку і наголосили, що свої 12 балів вони віддали саме Україні, а не Великій Британії. Чому так сталось — уточнюють в організаторів конкурсу.
- 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення» — виграв конкурс український гурт Kalush Orchestra із 631 балами (це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів, у 2017 році більше за них зміг зібрати Сальвадор Собрал – 758 балів). Загалом Україна тричі вигравала «Євробачення»: у 2004 (Руслана), 2016 (Джамала) та 2022 роках.
- Під час свого виступу Kalush Orchestra закликав врятувати «Азовсталь». “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!” — вигукнув соліст гурту Олег Псюк зі сцени. Однак організатори заявили, що не будуть дискваліфікувати Україну — адже це гуманітарний заклик, а не політичний.