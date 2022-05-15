Бійці пʼють одну склянку технічної води на день. Головне з пресконференції дружин захисників Маріуполя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Дружини українських військовослужбовців, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» у Маріуполі дали пресконференцію, де розповіли про стан військових та свою роботу на інформаційному фронті.
- Жінки регулярно підтримують звʼязок із чоловіками, хоча зараз вони все менше мають можливість підключатися до інтернету.
- Окупанти продовжують бомбардування, через що бійці майже не виходять нагору.
- Виходячи на поверхню, військові намагаються знайти воду та їжу. Наразі бійці змушені пити одну склянку технічної води на день.
- На «Азовсталі» критична ситуація з медикаментами.
- Настрої серед військових доволі песимістичні, бійці готуються до «останнього бою», бо не дуже вірять у дипломатичне розвʼязання цього питання.
- Деблокада — це довго за часом, а там кожного дня гинуть люди.
«Головна роль Маріуполя в цій війні — стягнути на себе величезну кількість сил, щоб наші війська могли звільнити Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ми не знаємо, чи не взяли б росіяни Київ, якби не Маріуполь, якби не «Азов». Ми в нашу владу віримо і їй довіряємо. Ми просто дуже просимо продовжувати концентрувати всю увагу, всі зусилля, політично-дипломатичний тиск саме туди. Це все, чого ми просимо», — зазначила одна із спікерок.
- Захисники Маріуполя зробили достатньо, щоб бути евакуйованими, вони заслуговують на те, щоб жити.
- Кількість поранених постійно змінюється, бо одні вмирають, інші додаються через обстріли та бомбардування.
- У першу чергу треба вивозити поранених, які можуть померти наступної доби. Але дружини наполягають на евакуації абсолютно всіх. Сьогодні ми вивеземо усіх поранених, а завтра їх буде ще 200.
- Антибіотики є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій. Люди з ампутаціями лежать без них, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль. Кінцівки ампутують навіть з маленькими ушкодженнями і без знеболювальних — просто ріжуть наживо.
13 травня другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти з проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь.
У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення дістали і військові, і цивільні.