Бійці пʼють одну склянку технічної води на день. Головне з пресконференції дружин захисників Маріуполя

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Дружини українських військовослужбовців, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» у Маріуполі дали пресконференцію, де розповіли про стан військових та свою роботу на інформаційному фронті.

Жінки регулярно підтримують звʼязок із чоловіками, хоча зараз вони все менше мають можливість підключатися до інтернету.

Окупанти продовжують бомбардування, через що бійці майже не виходять нагору.

Виходячи на поверхню, військові намагаються знайти воду та їжу. Наразі бійці змушені пити одну склянку технічної води на день.

На «Азовсталі» критична ситуація з медикаментами.

Настрої серед військових доволі песимістичні, бійці готуються до «останнього бою», бо не дуже вірять у дипломатичне розвʼязання цього питання.

Деблокада — це довго за часом, а там кожного дня гинуть люди.

«Головна роль Маріуполя в цій війні — стягнути на себе величезну кількість сил, щоб наші війська могли звільнити Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ми не знаємо, чи не взяли б росіяни Київ, якби не Маріуполь, якби не «Азов». Ми в нашу владу віримо і їй довіряємо. Ми просто дуже просимо продовжувати концентрувати всю увагу, всі зусилля, політично-дипломатичний тиск саме туди. Це все, чого ми просимо», — зазначила одна із спікерок.

Захисники Маріуполя зробили достатньо, щоб бути евакуйованими, вони заслуговують на те, щоб жити.

Кількість поранених постійно змінюється, бо одні вмирають, інші додаються через обстріли та бомбардування.

У першу чергу треба вивозити поранених, які можуть померти наступної доби. Але дружини наполягають на евакуації абсолютно всіх. Сьогодні ми вивеземо усіх поранених, а завтра їх буде ще 200.

Антибіотики є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій. Люди з ампутаціями лежать без них, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль. Кінцівки ампутують навіть з маленькими ушкодженнями і без знеболювальних — просто ріжуть наживо.

13 травня другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти з проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь.

У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення дістали і військові, і цивільні.