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Бійці пʼють одну склянку технічної води на день. Головне з пресконференції дружин захисників Маріуполя

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images

Дружини українських військовослужбовців, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» у Маріуполі дали пресконференцію, де розповіли про стан військових та свою роботу на інформаційному фронті.

«Головна роль Маріуполя в цій війні — стягнути на себе величезну кількість сил, щоб наші війська могли звільнити Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ми не знаємо, чи не взяли б росіяни Київ, якби не Маріуполь, якби не «Азов». Ми в нашу владу віримо і їй довіряємо. Ми просто дуже просимо продовжувати концентрувати всю увагу, всі зусилля, політично-дипломатичний тиск саме туди. Це все, чого ми просимо», — зазначила одна із спікерок.

13 травня другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти з проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь.

У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення дістали і військові, і цивільні.