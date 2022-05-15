Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

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Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces / Youtube

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, а депутати парламенту також запевнили, що проголосують за вступ.

Про це повідомляє Yle.

«Це історичний день. Розпочинається нова ера. Безпека — це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, загальна безпека зростає», — додав президент.

Очікують, що фінський парламент схвалить рішення найближчими днями, але це вважається формальністю. Потім офіційну заяву про членство подадуть до штаб-квартири НАТО в Брюсселі — швидше за все, наступного тижня.