Відтепер потяг Київ — Івано-Франківськ називатиметься «Стефанія Експрес»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Потяг № 43 сполученням Київ — Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес».
Про це ідеться у повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.
Вокзали Києва, Калушу та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні-2022».
«Це буде перший у світі потяг, названий на честь мами», — зазначив Камишін.
«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню. Це найкраще, що я колись для неї робив», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.
- Уночі 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».