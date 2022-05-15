Гурт Kalush Orchestra дав першу пресконференцію після перемоги на «Євробаченні»

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Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі «Євробачення», дав першу пресконференцію. На запитання відповідав фронтмен Олег Псюк.

Чи не думаєте, що за вас голосували через ситуацію в Україні, а не через творчу складову? До початку війни ми були на 5 місці у прогнозах букмекерів, після — на 1. Пісня сподобалась європейцям, дякую усім, хто голосував.

Що ваша перемога покаже Європі? Будь-яка перемога для України зараз дуже вагома, а оскільки наша культура також під загрозою, то нам треба показати, що вона є, що вона жива, а наша музика має дуже гарний почерк.

Чому така різниця у голосуванні журі та глядачів? Це конкурс, коли треба показати себе через екран. Я бачив себе в екран й інших конкурсантів — воно не збігається. Отже, нам слід ще попрацювати над тим, як подавати себе через екран.

Про «Азовсталь» і можливу дискваліфікацію: Це велика біда нашої країни, понад 1 тисячу людей оточили з усіх боків і вони не можуть вийти. Ми просимо країни долучитись, аби допомогти людям. Про це треба говорити, зараз тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то нам це також допоможе. [...] Напевно люди, які ставлять це питання [про страх дискваліфікації], не розуміють розмір біди у нашій країні. Я готовий був ризикувати, але не міг втратити шанс про це заявити на 200 мільйонів людей.

Чи вже отримали телефонний дзвінок від президента Володимира Зеленського та чи зможе Україна приймати у себе «Євробачення» у 2023 році? Поки не було нагоди поспілкуватись особисто із президентом і точно він дуже зайнятий. Наступного року Україна з радістю прийме «Євробачення» — у цілісній та відбудованій країні. .[...В Україні довгий час не було хороших новин, тому дякую усім, хто допоміг нам привезти їх до країни.

Що будете робити після повернення в Україну? Не знаю, але як і кожен українець готовий боротись за країну до кінця.

Що відчуваєте, адже ви повернетесь до країни, де триває війна? У країні у нас усі рідні, знайомі, друзі, переживання за них не зникає із перетином кордону.

Хто був серед твоїх фаворитів? Італія, Англія, Польща та Молдова.

Що ви відчували, коли перемогли із реп-піснею? Реп і хіп-хоп зараз — мейнстрим у світі, чого його не має бути на «Євробаченні»? Тому я і хочу бути першопроходцем.