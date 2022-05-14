Українські полярники записали відео на підтримку військових із «Азовсталі»

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Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники, які перебувають на станції «Академік Вернадський», записали відеозвернення до українських військових, які перебувають у Маріуполі на території заводу «Азовсталь».

«Захисники Маріуполя! Ми — команда 27-ї Української антарктичної експедиції — підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території «Азовсталі». Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас. Станція «Академік Вернадський» з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь — це Україна!», — зазначили українські полярники.