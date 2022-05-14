Нова президент Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні — 10 пунктів

Новини

В Угорщині в суботу, 14 травня, відбулась церемонія інавгурації новообраної президента країни Каталіни Новак. Серед усього іншого вона окреслила 10 пунктів, які стосуються позиції Угорщини щодо війни в Україні.

Цитує її місцеве видання Telex:

«Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу».

«Ми назавжди скажемо ні всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу».

«Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни».

«Це не наша війна, але ми вимагаємо розслідування та покарання за воєнні злочини».

«Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобовʼязання в рамках альянсу ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси цього бажають, ми скажемо ні».

«Ми в жодному разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони».

«Ми підтримуємо вступ України до ЄС».

«Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більших жертв, аніж шкода, яку вони завдають російському агресору».

«Ми готові бути посередниками між сторонами війни».

«Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні».

Каталіну Новак призначив президентом парламент Угорщини ще в березні, до цього вона працювала в уряді Віктора Орбана міністром у справах сімʼї. Уперше в історії країни президентом стала жінка.