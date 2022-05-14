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Нова президент Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні — 10 пунктів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Угорщині в суботу, 14 травня, відбулась церемонія інавгурації новообраної президента країни Каталіни Новак. Серед усього іншого вона окреслила 10 пунктів, які стосуються позиції Угорщини щодо війни в Україні.

Цитує її місцеве видання Telex:

Каталіну Новак призначив президентом парламент Угорщини ще в березні, до цього вона працювала в уряді Віктора Орбана міністром у справах сімʼї. Уперше в історії країни президентом стала жінка.