Уряд передав 172 заправки Glusco в управління «Нафтогазу». Мережу повʼязували із медведчуком
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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пресслужба Glusco
Уряд передав 127 заправок компанії Glusco в управління державної компанії «Нафтогаз». Про це оголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 травня.
«У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців», — сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційним власником мережі свого часу був ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, який пов’язаний дружніми зв’язками з віктором медведчуком, якого в Україні підозрюють у фінансуванні тероризму. 6 грудня 2021 року стало відомо, що мережу Glusco придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс.
- 11 березня 2021 року СБУ провела 140 обшуків у справі про тіньовий імпорт мережею Glusco нафтопродуктів. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з Росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають ДСТУ.