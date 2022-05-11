У Харкові перейменували три вулиці та район — їхні назви були повʼязані з росією
- Автор:
- Юля Шередега
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Харківський Метрополітен
Харківська міськрада ухвалила рішення про зміну назв трьох вулиць і одного району. Їхні старі назви були повʼязані з росією.
Про це повідомляється на сайті міськради.
Проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова, узвіз Бєлгородський — на вулицю Героїв Рятувальників, Бєлгородське шосе — на Харківське шосе, а район Московський — на район Салтівський.
- Мер Харкова Ігор Терехов раніше зазначав, що міська рада після війни перейменує всі топографічні назви, повʼязані з росією.
- 17 квітня в Харкові демонтували пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, навколо якого роками точилися суперечки. Після цього Терехов заявив, що після війни жителі міста самостійно вирішать долю памʼятника. Раніше Терехов активно виступав проти демонтажу памʼятника.