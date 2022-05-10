росію звинуватили у кібератаці на Viasat за годину до вторгнення в Україну. Від неї постраждала і Центральна Європа

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Велика Британія, США і ЄС заявили, що росія несе відповідальність за серію кібератак на комунікаційну компанію Viasat в Україні. Атаки почалися приблизно за годину до того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Вважається, що основною ціллю атаки були українські військові, насамперед зв’язківці, але від неї постраждали також вітряні електростанції та користувачі інтернету у Центральній Європі.

Viasat тоді заявила, що «десятки тисяч терміналів було пошкоджено, виведено з ладу і вони не підлягають ремонту».