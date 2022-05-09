Евакуація на Луганщині відновиться після зачистки Білогорівки

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Facebook / ДСНС України

Евакуація жителів Луганської області відновиться після зачистки Білогорівки, де окупанти скинули авіабомбу на школу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На вільній Луганщині досі залишаються більше ніж 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки», — написав Гайдай.

За його словами, українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

«Щойно приберуть всіх «зайвих» — рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипіловому, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються», — зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що у Попасній захисники України тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає.

«Скоро ситуація має змінитись у наш бік», — наголосив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що у Рубіжному лінія оборони не змінилася, російські окупанти щодня зазнають втрат: «Тільки за вчора мінус пʼять танків, близько двох десятків 200-сотих, багато поранених».

«Воєводівка біля Сєвєродонецька — повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", - наголосив Гайдай.