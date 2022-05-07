В «Азові» заперечили здачу бійців з «Азовсталі» — це виходили цивільні для евакуації
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Сьогодні, 7 травня, російські ЗМІ та представник «днр» заявили, що група українських військових вийшла з території «Азовсталі» з білим прапором — однак військові полку «Азов» заперечили цю інформацію.
У повідомленні «Азову» йдеться, що з білим прапором виходили цивільні для евакуації.
«З деяких інтернет джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових із білим прапором. Насправді ж для реалізації плану з евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь» обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте», — заявили в полку.
- Евакуація цивільних з «Азовсталі» за підтримки ООН і Червоного Хреста почалася 1 травня. Станом на 7 травня вдалося вивезли майже 500 людей.
- При цьому для захисників Маріуполя ситуація вкрай складна. Росіяни не припиняють обстріли «Азовсталі» та постійно штурмують завод.