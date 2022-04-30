З «Азовсталі» вивели на евакуацію 20 цивільних — це жінки та діти. Режим тиші зберігається з обіду

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«Азовсталь»

З території «Азовсталі» передали на евакуацію 20 цивільних, яких дістали з-під завалів, — це жінки та діти.

Як повідомив повідомив заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар, вони повинні поїхати до Запоріжжя.

За його словами, режим тиші розпочався об 11:00, а не о 06:00, як було домовлено, однак обидві сторони справді його дотримуються. На приїзд евакуаційної колони чекали із 06:00, але вона приїхала тільки о 18:00.

Паламар нагадав, що у підвалах заводу сотні поранених, які потребують допомоги, але невідомо, чому їх не забирають. Також бійці полку продовжують діставати людей з-під завалів шпиталю, який обвалився 28 квітня після масованих авіаударів росіян.