З «Азовсталі» вивели на евакуацію 20 цивільних — це жінки та діти. Режим тиші зберігається з обіду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Азовсталь»
З території «Азовсталі» передали на евакуацію 20 цивільних, яких дістали з-під завалів, — це жінки та діти.
Як повідомив повідомив заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар, вони повинні поїхати до Запоріжжя.
За його словами, режим тиші розпочався об 11:00, а не о 06:00, як було домовлено, однак обидві сторони справді його дотримуються. На приїзд евакуаційної колони чекали із 06:00, але вона приїхала тільки о 18:00.
Паламар нагадав, що у підвалах заводу сотні поранених, які потребують допомоги, але невідомо, чому їх не забирають. Також бійці полку продовжують діставати людей з-під завалів шпиталю, який обвалився 28 квітня після масованих авіаударів росіян.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей із Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь. Поранені щонайменше 600 людей.
- 30 квітня міськрада Маріуполя повідомила про можливий початок евакуації людей з «Азовсталі». Російські ЗМІ повідомляли, що до «Азовсталі» приїхали автобуси та представники Червоного Хреста.