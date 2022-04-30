Папа Римський тричі просив росію відкрити гуманітарний коридор для Маріуполя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск тричі звертався до влади росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя.
Про це пише італійська газета Il Messaggero.
Перший раз Франциск звернувся наприкінці березня, після кількох контактів із московським патріархатом. Вдруге — в середині квітня на Великдень, а втретє — минулого тижня. Папа пропонував вивезти людей морем на судні Ватикану.
Усі рази росія відмовляла або не давала жодних гарантій безпеки.
- В Україні 66 день триває повномасштабна війна росії проти України. За чей час кремль практично знищив Маріуполь та заблокував людей у місті. Захисники Маріуполя та цивільні перебувають на заводі «Азовсталь», який щодень піддається нищівному бомбардуванню.
- 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки. Про евакуацію та гуманітарні коридори домовленостей досі немає.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь.