У будинки мешканців Маріуполя заселяють невідомих людей

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У Маріуполі невідомі люди заселяються у вцілілі будинки місцевих, які залишили окуповану територію.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Такі дозволи видає, зокрема, нелегальна рада селища Старий Крим Кальміуського району Маріуполя, що працює під керівництвом невизнаної «днр».

Також окупанти заселяють в чужі будинки і квартири тих людей, яких самі залишили без даху над головою. Ба більше, коли приїжджають власники по свої речі, нові жителі можуть їх не віддати.

«Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство і беззаконня», — наголошує міськрада.