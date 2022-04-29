Командир морпіхів Сергій Волина звернувся до президента Туреччини з проханням вивезти людей з «Азовсталі»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина») звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням застосувати процедуру «екстракшн» і вивезти на територію Туреччини захисників «Азовсталі» та цивільних.
«Шановний пане президент Реджеп Ердоган [...]. З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об’єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей [...]. Звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини», — звернувся Волинський в ефірі Habertürk TV.
Він наголосив на тому, що ситуація на Азовсталі дуже складна. Росіяни не припиняють спроб штурмувати промзону і постійно обстрілюють її.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей із Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки. Про евакуацію та гуманітарні коридори домовленостей досі немає.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь. Поранено щонайменше 600 людей.