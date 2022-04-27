Біткоїн став офіційною валютою у Центральноафриканській Республіці

Новини

QuoteInspector.com / Flickr

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) визнала біткоїн законним платіжним засобом.

Про це повідомляє BBC.

В офісі президента Центральноафриканської Республіки наголосили, що цей крок ставить ЦАР «на карту найсміливіших і найбільш далекоглядних країн світу».

Це друга країна, яка зробила такий крок. Першим був Сальвадор — він визнав біткоїн законним платіжним засобом у 2021 році. Багато економістів розкритикували це рішення, у тому числі Міжнародний валютний фонд, який заявив, що це підвищує ризик фінансової нестабільності.