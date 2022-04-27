Біткоїн став офіційною валютою у Центральноафриканській Республіці
- Автор:
- Анна Холоднова
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QuoteInspector.com / Flickr
Центральноафриканська Республіка (ЦАР) визнала біткоїн законним платіжним засобом.
Про це повідомляє BBC.
В офісі президента Центральноафриканської Республіки наголосили, що цей крок ставить ЦАР «на карту найсміливіших і найбільш далекоглядних країн світу».
Це друга країна, яка зробила такий крок. Першим був Сальвадор — він визнав біткоїн законним платіжним засобом у 2021 році. Багато економістів розкритикували це рішення, у тому числі Міжнародний валютний фонд, який заявив, що це підвищує ризик фінансової нестабільності.
- Влітку 2021 року Сальвадор першим у світі схвалив біткоїн як законний платіжний засіб нарівні з доларом США, який з 2004 року був єдиною офіційною валютою країни. В обіг біткоїн надійшов у вересні. При цьому в країні спалахнули протести
- Президент країни оголосив про запуск геотермальної ферми з видобутку біткоїнів, а згодом оголосив про плани будівництва першого у світі «біткоїн-сіті».