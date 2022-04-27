На потреби оборони передали 48 кг золота, конфіскованого у ексміністра часів Януковича
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- Костя Андрейковець
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На потреби оборони України передано 48 кг золота, яке конфіскували у колишнього міністра часів правління Віктора Януковича. Вартість цього золота у гривневому еквіваленті — понад 90 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Золото у банківських злитках було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх чиновників із оточення Януковича, «причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигірʼя», уточнили в ОГП.
Ім’я міністра не вказується.
- 26 квітня на підтримку ЗСУ передали майже $6 млн, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП у червні 2020 року. Найбільший хабар в історії України дали за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.