Бріджит Брінк стане новим послом США в Україні

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден висунув Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це повідомили у Білому домі.

До цього вона обіймала посаду посла Спучених Штатів у Словаччині. Також працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, координувала питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом.

Також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті та Тбілісі, директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу у Раді національної безпеки. Також працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи.