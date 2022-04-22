У міноборони росії заявили, що внаслідок потоплення крейсера «Москва» загинула тільки одна людина
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
У міністерстві оборони росії заявили, що внаслідок потоплення крейсеру «Москва» загинула тільки одна людина, а 27 людей зникли безвісти.
Про це інформує російський Интерфакс.
У росії досі запевняють, що 396 членів екіпажу евакуювали з крейсера на кораблі Чорноморського флоту. Спочатку там стверджували, що після пожежі з корабля евакуювали весь екіпаж, але це суперечить численним повідомленням про зниклих безвісти і загиблих моряків.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, на думку України, з крейсера «Москва» врятували тільки 58 із 500 осіб.
Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ поцілили двома ракетами «Нептун» у російський крейсер. Після цього на борту почалась пожежа, 14 квітня росія визнала, що «Москва» затонула, але причин не назвала.
- Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф «Москва» почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.