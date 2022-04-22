Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС

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Flickr / Konstantin T

Молдова заповнила опитувальник, який є частиною процедури отримання статусу країни — кандидата на членство у Європейському Союзі.

Про це пише Newsmaker.

Сьогодні в Адміністрації президента Молдови пройшла церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС Янісу Мажейксу. За цим опитувальником в ЄС оцінюватимуть, чи відповідає Молдова критеріям для набуття членства в Євросоюзі.

Молдова, як і Грузія, вирішила податись на членство в ЄС слідом за Україною, яка подала екстрену заявку через вторгнення військ росії.