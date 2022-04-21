Депутати ОПзЖ створили в Раді депутатську групу замість фракції

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Facebook / Андрій Лесик

Депутати «Опозиційної платформи — За життя» створили у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.

Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Цю групу очолить Юрій Бойко. Також до її складу увійшли 25 нардепів із колишньої ОПзЖ, зокрема Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін.

Ось повний список депутатів: