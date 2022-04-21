Депутати ОПзЖ створили в Раді депутатську групу замість фракції
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Facebook / Андрій Лесик
Депутати «Опозиційної платформи — За життя» створили у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.
Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Цю групу очолить Юрій Бойко. Також до її складу увійшли 25 нардепів із колишньої ОПзЖ, зокрема Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін.
Ось повний список депутатів:
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та Партія Шарія.
- 26 березня діяльність фракції ОПзЖ була зупинена також в Одеській районній раді.
- 1 квітня в Маріуполі припинили діяльність депутатів ОПзЖ і Партії Шарія в міськраді.
- 14 квітня у Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПзЖ.