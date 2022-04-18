Тимчасовим директором НАБУ став Гізо Углава

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Пресслужба НАБУ

Із 17 квітня, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Гізо Углава народився у Грузії і став громадянином України у 2015 році, зазначають у відомстві. Раніше він працював заступником головного прокурора Грузії. Углава був одним із ідеологів ідеї створення Національного антикорупційного бюро України. Він став першим заступником директора НАБУ у квітні 2015 року.

Углава виконуватиме обовʼязки очільника НАБУ до обрання нового директора.