КНДР випробувала нові ракети, здані нести ядерні заряди
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Північна Корея провела випробування нового типу керованої ракети, здатної збільшити ефективність застосування тактичної ядерної зброї.
Про це з посиланням на держагентство KCNA повідомляє Yonhap.
У суботу військові КНДР запустили дві ракети зі східного узбережжя в бік моря, які пролетіли близько 110 кілометрів. Випробування проінспектував особисто Кім Чен Ин.
Раніше США попереджали про можливе випробування ядерної зброї Північною Кореєю 15 квітня, у головне національне свято країни — День Сонця (роковини Кім Ір Сена). Агентство AFP акцентувало увагу на тому, що Пхеньян не випробовував ядерну зброю з 2017 року.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея теж розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідну гонку на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів.
- КНДР останні пів року активно випробовує балістичні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди, і почала демонстративно показувати ці випробування.