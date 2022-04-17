КНДР випробувала нові ракети, здані нести ядерні заряди

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Північна Корея провела випробування нового типу керованої ракети, здатної збільшити ефективність застосування тактичної ядерної зброї.

Про це з посиланням на держагентство KCNA повідомляє Yonhap.

У суботу військові КНДР запустили дві ракети зі східного узбережжя в бік моря, які пролетіли близько 110 кілометрів. Випробування проінспектував особисто Кім Чен Ин.

Раніше США попереджали про можливе випробування ядерної зброї Північною Кореєю 15 квітня, у головне національне свято країни — День Сонця (роковини Кім Ір Сена). Агентство AFP акцентувало увагу на тому, що Пхеньян не випробовував ядерну зброю з 2017 року.