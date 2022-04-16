Артем Ситник завершив каденцію на посаді директора НАБУ. Він відзвітував про результати роботи Бюро за 7 років
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr
Сьогодні, 16 квітня, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник завершив свою 7-річну каденцію на посаді керівника Бюро.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«Після перемоги над російським окупантом Україна постане перед не менш складним викликом — боротьбою з корупцією. Ще багато битв попереду. І НАБУ до них готове», — заявив Ситник.
Бюро опублікувало звіт із результатами роботи під керівництвом Ситника. Вказано, що за 7 років НАБУ притягнуло до кримінальної відповідальності 1 082 осіб. До суду за цей час скерували 368 обвинувальних актів проти 694 осіб. Суди винесли 73 вироки щодо 89 осіб, які набули законної сили. За 18 вироками 22 особи засуджені до ув’язнення.
- Ситник став директором НАБУ 16 квітня 2015 року.
- 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення у 2015 році Артема Ситника на посаду директора НАБУ. Цим тодішній президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.
- Конституційний суд зазначив, що Нацбюро має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.
- У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.
- З 16 квітня 2022 року обовʼязки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора Гізо Углава.