Артем Ситник завершив каденцію на посаді директора НАБУ. Він відзвітував про результати роботи Бюро за 7 років

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Сьогодні, 16 квітня, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник завершив свою 7-річну каденцію на посаді керівника Бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Після перемоги над російським окупантом Україна постане перед не менш складним викликом — боротьбою з корупцією. Ще багато битв попереду. І НАБУ до них готове», — заявив Ситник.

Бюро опублікувало звіт із результатами роботи під керівництвом Ситника. Вказано, що за 7 років НАБУ притягнуло до кримінальної відповідальності 1 082 осіб. До суду за цей час скерували 368 обвинувальних актів проти 694 осіб. Суди винесли 73 вироки щодо 89 осіб, які набули законної сили. За 18 вироками 22 особи засуджені до ув’язнення.