У Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПзЖ і призначили нового міністра природних ресурсів

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Діяльність фракції «Опозиційна платформа — За життя» у Верховній Раді призупинено. Також депутати призначили нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Призупинення діяльності фракції ОПзЖ здійснено згідно з рішенням Ради з нацбезпеки та оборони. Також було оголошено, що головою фракції став Юрій Бойко.

Міністром захисту довкілля та природних ресурсів став Руслан Стрілець. До цього він був виконувачем обовʼязків міністра та заступником міністра з питань цифрових трансформацій.