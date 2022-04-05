Італія та Швеція теж висилають російських дипломатів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ Італії оголосило про вислання 30 російських дипломатів. Вони повинні залишити країну й оголошені персонами нон грата.
Рішення ухвалили за погодженням з іншими європейськими й атлантичними партнерами. Воно пов’язане з національною безпекою в контексті нападу рф на Україну.
Уряд Швеції висилає трьох дипломатів, пише Aftonbladet. Зазначається, що вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність. При цьому, за оцінками шведської Служби безпеки, оріентовно десять росіян у посольстві займаються розвідкою.
- Станом на 5 квітня російських дипломатів масово вислали Литва, Франція, Німеччина, Данія та Словаччина.