Нардеп ОПзЖ Вадим Рабинович в Ізраїлі — він каже, що вилетів до країни «на запрошення парламенту»

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Нардеп Вадим Рабинович від «Опозиційної платформи ㅡ За життя» заявив, що з 3 березня, майже с початку вторгнення росії, перебуває в Ізраїлі.

У своїй заяві на сайті ОПзЖ він вказав, що вилетів до країни «на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями».

«Весь хід мого візиту та зустрічі — все відображалося у соцмережах», — заявив Рабинович, додавши, що зараз він непрацездатний після хвороби і операції.

Наразі у Facebook сторінка депутата закрита.

Також нардеп повторив, що дія партії ОПзЖ припинена, хоча в політсилі про це заявляли ще 20 і 24 березня — після того, як Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану призупинила будь-яку діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з росією (ОПзЖ, Партія Шарія, «Наші», «Опозиційний блок», Соціалістична партія України та інші).

Згодом з ОПзЖ почали виходити депутати, а в Одеській райраді вся фракція зупинила свою діяльність. В Одеській, Херсонській і Вінницькій облрадах фракції ОПзЖ саморозпустились.