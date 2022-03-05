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Україна у перший день Паралімпіади здобула три золоті медалі

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Twitter / Beijing 2022

Україна у перший день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, здобула 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду — у різних класах біатлонних спринтерських гонок. Про це повідомляє Суспільне.

Золото:

Срібло:

Бронза:

Завдяки тріумфу у парабіатлоні Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2022. Змагання проходять у Пекіні з 4 по 13 березня.