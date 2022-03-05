Україна у перший день Паралімпіади здобула три золоті медалі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / Beijing 2022
Україна у перший день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, здобула 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду — у різних класах біатлонних спринтерських гонок. Про це повідомляє Суспільне.
Золото:
- Григорій Вовчинський — спринт, стоячи;
- Оксана Шишкова — спринт, порушення зору;
- Віталій Лукʼяненко — спринт, порушення зору.
Срібло:
- Тарас Радь — спринт, сидячи;
- Людмила Ляшенко — спринт, стоячи;
- Олександр Казік — спринт, порушення зору.
Бронза:
- Дмитро Суярко — спринт, порушення зору.
Завдяки тріумфу у парабіатлоні Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2022. Змагання проходять у Пекіні з 4 по 13 березня.
- На Олімпіаді Україні здобула лише одну медаль — срібло виборов майстер фрістайлу Олександр Абраменко — і посіла 25 місце у медальному заліку.
- Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).