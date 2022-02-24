Росія почала вторгнення. Вибухи чути в Харкові, Києві та інших містах

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Війська Росії почали вторгнення в Україну.

О 5-й ранку в кількох містах України люди почули вибухи. У Києві три вибухи у східній частині. Ще один вибух чули о 05:30 ранку в районі аеропорту «Бориспіль».

Також люди повідомляють, що чули вибухи в Харкові, Одесі, Дніпрі, Маріуполі та інших містах.

Обстріли та бої точаться майже на всій лінії зіткнення на Донбасі.

Офіційна влада поки що мовчить.