Росія почала вторгнення. Вибухи чути в Харкові, Києві та інших містах
- Автор:
- Оксана Коваленко
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Війська Росії почали вторгнення в Україну.
О 5-й ранку в кількох містах України люди почули вибухи. У Києві три вибухи у східній частині. Ще один вибух чули о 05:30 ранку в районі аеропорту «Бориспіль».
Також люди повідомляють, що чули вибухи в Харкові, Одесі, Дніпрі, Маріуполі та інших містах.
Обстріли та бої точаться майже на всій лінії зіткнення на Донбасі.
Офіційна влада поки що мовчить.
- Уранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із промовою, в якій оголосив про початок вторгнення — військової операції на Донбасі. Цьому передувало звернення ватажків «Л/ДНР» до Путіна з проханням ввести війська.