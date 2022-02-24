Россия начала вторжение. Взрывы слышны в Харькове, Киеве и других городах

Войска России начали вторжение в Украину.

В 5 утра в нескольких городах Украины люди услышали взрывы. В Киеве три взрыва в восточной части. Еще один взрыв слышен в 5:30 утра в районе аэропорта «Борисполь».

Также люди сообщают, что слышали взрывы в Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе и других городах.

Обстрелы и бои идут почти по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Официальные власти пока молчат.