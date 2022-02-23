Ісландія вирішила скасувати всі карантинні обмеження у країні та на кордоні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Garðar Ólafs
Уряд Ісландії вирішив скасувати всі карантинні обмеження. Це стосується як правил в’їзду, так і обмежень всередині країни.
Про це пише The Reykjavik Grapevine.
Зазначається, що всі обмеження скасують з п’ятниці, 25 лютого. Також повністю скасують особливі правила в’їзду до країни. Це стосуватиметься як тих, хто прибуває з Європейської економічної зони, так і туристів з інших країн.
Водночас міністр охорони здоров’я Віллум Торссон заявив, що ті, хто мають симптоми коронавірусу, мають залишатися вдома. Також ті, хто контактує з вразливими групами населення, мають носити маску та дотримуватися дистанції.
У людних місцях ісландцям теж рекомендують носити маски, але це не обов’язкова вимога.
Однак в уряді не виключають, що карантин можуть поновити в разі погіршення ситуації, наприклад, через появу нових штамів.
- Між Україною та Ісландією зʼявиться пряме авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду з головою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір.