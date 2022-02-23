Исландия решила отменить все карантинные ограничения в стране и на границе

Правительство Исландии решило отменить все карантинные ограничения. Это касается как правил въезда, так и ограничений внутри страны.
Об этом пишет The Reykjavik Grapevine.
Отмечается, что все ограничения отменяются с пятницы, 25 февраля. Также полностью отменят особые правила въезда в страну. Это касается как тех, кто прибывает из Европейской экономической зоны, так и туристов из других стран.
В то же время министр здравоохранения Виллум Торссон заявил, что те, у кого есть симптомы коронавируса, должны оставаться дома. Также те, кто контактирует с уязвимыми группами населения, должны носить маску и соблюдать дистанцию.
В людных местах исландцам тоже советуют носить маски, но это не обязательное требование.
Однако в правительстве не исключают, что карантин могут снова ввести в случае ухудшения ситуации, например, из-за появления новых штаммов.
- Между Украиной и Исландией появится прямое авиасообщение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал соответствующее соглашение с главой МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.