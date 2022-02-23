Італія планує надати Україні €110 мільйонів і нелетальне військове спорядження

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Італія готується видати Україну допомогу в розмірі €110 мільйонів. Галузі, на які підуть кошти, узгодять з українською владою.

Про це заявив очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо, пише The Associated Press.

Крім грошей, Італія планує виділити Україні нелетальне військове спорядження. Зокрема, ідеться про обладнання для розмінування протипіхотних мін.

Він також зазначив, що санкції проти Росії за її агресію проти України мають бути «стійкими, пропорційними, поступовими та безпосередньо повʼязаними з конкретними й обʼєктивними подіями на місцях».

Також міністр підкреслив, що газ із Росії йде до Європи переважно через українські газопроводи, і це ще одна причина, чому необхідно запобігти конфлікту.