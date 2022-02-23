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Рада підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що він передбачає

Автори:
Софія Телішевська, Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану на території усієї України, окрім Донецької та Луганської областей (там з 2014 року триває Операція обʼєднаних сил і це регулюється іншими правовими інструментами).

За відповідне рішення нардепи проголосували під час позачергового засідання 23 лютого.

НС запроваджується з 00:00 24 лютого на 30 днів. У кожній області створять оперативний штаб на чолі з головою державної адміністрації, до якого також входять представники місцевої влади та силових структур.

Надзвичайний стан — це не воєнний стан. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Фактично держава спрощує для себе можливості ухвалювати швидкі рішення в умовах потенційної російської загрози.

Загалом режим надзвичайного стану передбачає:

Однак зауважимо, що посилені заходи безпеки будуть запроваджувати тільки, коли цього вимагатиме ситуація в окремих областях чи по всій Україні.