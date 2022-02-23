Литва надасть Україні засоби цивільного захисту на €1,8 мільйона

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Уряд Литви ухвалив рішення надати Україні засоби цивільної оборони на загальну суму €1,8 мільйона.

Про це повідомляє литовське видання BNS.

«Безпекова ситуація в Україні безпрецедентно серйозна, інші країни теж приєднуються до надання допомоги Україні, висловлюючи політичну підтримку і надаючи свої пропозиції щодо матеріальних засобів на підставі прохання України про допомогу», — сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Премʼєр країни Інгріда Шимоніте наголосила, що «ми маємо допомогти та допомагаємо Україні».

Ідеться про поставку таких засобів цивільного захисту, як катери, індивідуальні дозиметри, 500 фільтрувальних протигазів із комбінованим фільтром, комунікаційні прилади загальною вартістю €260 тисяч.

Також із резерву статутних органів внутрішніх справ Литви в Україну направили різне озброєння на €1,5 мільйона.

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту в Київ заявив, що Литва ніколи не визнає спроб підірвати територіальну цілісність України.

«Хочу, щоб мене чітко почули. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України та не визнає незаконну анексію Криму», — сказав Науседа.