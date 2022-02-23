Нацбанк: У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України заявив, що вся фінансова система країни в разі запровадження надзвичайного стану працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба установи.

«У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується у звичайному режимі», — заявили в НБУ. Там додали, що Нацбанк має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

У середу Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження в Україні надзвичайного стану (НС) на тлі загрози вторгнення військ Росії. Це рішення має затвердити Верховна Рада.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певні обмеження прав і свобод людей у кризових ситуаціях. НС вводять терміном від 30 до 60 днів із можливістю продовжити.

Усю критичну інфраструктуру буде взято під посилену охорону, у населених пунктах посилять контроль за громадським порядком. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що у країні можуть запровадити особливий режим вʼїзду та виїзду, а також перевіряти документи й автомобілі. Він підкреслив, що залежно від територій вживатимуться «посилені» або «мʼякі» заходи.