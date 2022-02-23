Регулятор Великої Британії перегляне ліцензію кремлівського телеканалу Russia Today

Новини

Премʼєр-міністр Великої Британії оголосив, що британський регулятор Ofcom перегляне рішення про видачу ліцензії на мовлення кремлівського телеканалу RT, відомого як Russia Today.

Про це повідомляє The Independent.

Борис Джонсон заявив про важливість свободи слова, але вирішив прислухатися до звинувачень телеканалу у путінській пропаганді.

Профільний міністр заявив, що RT «очевидно є частиною глобальної кампанії Росії з дезінформації», тому важливо, щоб Британія обмежила «здатність Росії поширювати пропаганду всередині країни».

В Ofcom заявили, що з огляду на ситуацію навколо України розглядатимуть питання «в пріоритетному порядку».