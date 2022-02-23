Велика Британія гарантувала Україні кредити на $500 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Giorgio Trovato / Unsplash
Велика Британія гарантувала Україні кредити на суму до $500 мільйонів.
Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
«Велика Британія гарантує кредити на суму до $500 млн, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії. Ми використовуємо нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та підтримати український народ», — написала міністр.
Британський уряд готовий надати гарантії кредитування через Multilateral Development Bank (MDB) для проєктів, які підтримуватимуть економічну стабільність та життєво важливі реформи, такі як боротьба з корупцією.
«Ми готові запропонувати пряму економічну підтримку, надати оборонну зброю та викрити спроби Росії розробити фальшиві приводи для вторгнення», — наводить слова Трасс сайт уряду.
- 15 лютого Сполучені Штати Америки оголосили, що виділять Україні позику у розмірі до мільярда доларів кредитних гарантій, аби допомогти українській економіці.
- Перед цим стало відомо, що Канада надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також надасть летальну зброю на суму $6,1 мільйона. Яка саме це буде зброя — поки невідомо.
- Європейський Союз остаточно ухвалив рішення виділити Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги.