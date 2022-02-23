До країн Балтії відправлять 800 американських військових, літаки та гелікоптери

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США посилять східний фланг НАТО 800 військовими, вертольотами та літаками. Війська перекинуть до Латвії, Литви й Естонії.

Про це пише Delfi.

Пентагон перекидає сили після оголошення президента США Джо Байдена про розгортання додаткових військ у країнах Балтії. Окрім військових, туди прибудуть вісім винищувачів F-35 і 20 ударних вертольотів AH-64 «Апачі». Ще 12 таких самих вертольотів відправлять у Польщу.