До країн Балтії відправлять 800 американських військових, літаки та гелікоптери
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
США посилять східний фланг НАТО 800 військовими, вертольотами та літаками. Війська перекинуть до Латвії, Литви й Естонії.
Про це пише Delfi.
Пентагон перекидає сили після оголошення президента США Джо Байдена про розгортання додаткових військ у країнах Балтії. Окрім військових, туди прибудуть вісім винищувачів F-35 і 20 ударних вертольотів AH-64 «Апачі». Ще 12 таких самих вертольотів відправлять у Польщу.
- США посилюють військову присутність у країнах Балтії та в Польщі на тлі агресії Росії проти України. У НАТО вважають, що після визнання «незалежним» окупованого Донбасу Росія продовжує готувати повномасштабну атаку на Україну.