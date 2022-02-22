Мінреінтеграції пояснило, як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію

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Getty Images / «Бабель»

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як діяти українцям, які хочуть приїхати на підконтрольну Києву територію, але не мають для цього достатньо ресурсів.

Про це ідеться на сайті відомства.

«Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним — житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО», — наголосила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, перебуваючи із робочою поїздкою на Луганщині.

Перебуваючи в ОРДЛО чи уже на підконтрольній Києву території, ви можете звернутися за допомогою на «гарячі» телефонні лінії.

Номер телефону обирайте за своїм фактичним місцем перебування:

Луганська область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область — 057-700-30-90.

У розмові потрібно вказати, де ви перебуваєте та якої допомоги потребуєте. Оператор скоординує вас залежно від запиту.

Також існують неурядові організації, які можуть допомогти українцям адаптуватися після виїзду з окупованих територій.

«Восток SOS». Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86.

«Донбас SOS». Надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110.

«Право на захист». Офіси є у Сєверодонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90.

Гуманітарна місія «Проліска» допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: (093) 202 22 32.

«Данська рада з питань біженців» допомагає в гуманітарних питаннях, повʼязаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Червоний Хрест в Україні — допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. — (050) 267 43 57; Донецька обл. — (050) 450 69 90, (062) 646 03 33.

Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли, за добу їх було 60. Уже 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.