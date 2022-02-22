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Мінреінтеграції пояснило, як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як діяти українцям, які хочуть приїхати на підконтрольну Києву територію, але не мають для цього достатньо ресурсів.

Про це ідеться на сайті відомства.

«Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним — житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО», — наголосила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, перебуваючи із робочою поїздкою на Луганщині.

Перебуваючи в ОРДЛО чи уже на підконтрольній Києву території, ви можете звернутися за допомогою на «гарячі» телефонні лінії.

Номер телефону обирайте за своїм фактичним місцем перебування:

У розмові потрібно вказати, де ви перебуваєте та якої допомоги потребуєте. Оператор скоординує вас залежно від запиту.

Також існують неурядові організації, які можуть допомогти українцям адаптуватися після виїзду з окупованих територій.

Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли, за добу їх було 60. Уже 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.