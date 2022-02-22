Росія оголосила евакуацію дипломатичного персоналу з України

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Російська Федерація найближчим часом евакуює свій дипломатичний персонал із України «через погрози, які вони отримують».

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

Там пояснюють це тим, що, мовляв, з 2014 року працівники посольства у Києві та консульств у Харкові, Львові та Одесі «зазнавали неодноразових нападів, а Київ не реагував на це».

«Усупереч своїм зобовʼязанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається», — йдеться в заяві МЗС Росії.

Щоб «захистити життя дипломатів», Москва ухвалила рішення евакуювати персонал з України.