«Правда — на боці України». Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців на тлі наступу Росії

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Палінчак Михайло / УНІАН

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, коментуючи російську агресію, заявив, що правда — на боці України.

«На нашому боці правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, усі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України», — цитує слова митрополита пресслужба ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що для українського народу на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь — згуртований опір, захист рідної землі, свободи та гідності, боротьба з агресором до перемоги.

«Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна в нас одна. Історія не раз доводила, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки — життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом з кремлівськими окупантами приходять кровопролиття, руїни, неволя, страх», — сказав предстоятель.

Він також звернувся до вірян Московського патріархату: «Кремль розширює свою агресію, використовуючи риторику «захисту православ’я». Не чекайте, доки ваші очільники наважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України — зробіть це кожен особисто».

«Закликаю всіх зберігати тверезість духу, стриманість у словах і діях, не піддаватися страху. На нашому боці правда, а значить, і Господня допомога та перемога», — резюмував Епіфаній.