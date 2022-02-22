У Колумбії дозволили робити аборти до 24 тижня вагітності

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Конституційний суд Колумбії декриміналізував аборти протягом перших 24 тижнів вагітності — за аборт, зроблений протягом цього терміну, нікого не притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє The New York Times.

Правозахисні організації привітали це рішення і назвали його «історичним досягненням».

Із 2006 року в Колумбії дозволено робити аборти у випадках зґвалтування, коли життю жінки є загроза або якщо у плода серйозні проблеми зі здоровʼям і вагітність неможлива. У решті випадків будь-кого, хто зробив аборт або допоміг жінці зробити аборт, могли засудити до вʼязниці на термін від 16 до 54 місяців.

Прокуратура Колумбії щороку порушує приблизно 400 справ проти жінок, які роблять аборт, або людей, які їм допомагають. Із 2006 року за такими справами засудили щонайменше 346 людей. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, нелегальні аборти можуть бути небезпечними та спричиняти майже 70 смертей на рік в Колумбії.

Протягом останніх кількох років аналогічні рішення щодо абортів ухвалили в Мексиці (до 12 тижня) й Аргентині (до 14 тижня). Однак багато країн Латинської Америки досі суворо обмежують права на аборт, зокрема Бразилія — найбільша країна регіону.