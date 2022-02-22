Франція назвала промову Путіна «параноїдальною» та пообіцяла запровадити санкції проти Росії

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Mike Bloomberg / Flickr

В Адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона назвали промову президента РФ «параноїдальною» та пообіцяли запровадити адресні санкції. Обмеження стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб.

Про це повідомляє France 24.

«Ми разом з європейськими партнерами збираємося запровадити відповідні та цілеспрямовані санкції проти інтересів Росії», — сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, зазначивши, що Франція залишає за собою право посилити санкції, якщо Путін піде далі.

Також в адміністрації Емманюеля Макрона обурилися через порушення обіцянок, які Володимир Путін дав президентові Франції.

«Путін зробив свій вибір, порушивши власні зобовʼязання», — сказало виданню джерело в Єлисейському палаці.

Після рішення Володимира Путіна визнати незалежність окупованих ОРДЛО Емманюель Макрон запропонував скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти Росії.