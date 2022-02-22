Франція назвала промову Путіна «параноїдальною» та пообіцяла запровадити санкції проти Росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mike Bloomberg / Flickr
В Адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона назвали промову президента РФ «параноїдальною» та пообіцяли запровадити адресні санкції. Обмеження стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб.
Про це повідомляє France 24.
«Ми разом з європейськими партнерами збираємося запровадити відповідні та цілеспрямовані санкції проти інтересів Росії», — сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, зазначивши, що Франція залишає за собою право посилити санкції, якщо Путін піде далі.
Також в адміністрації Емманюеля Макрона обурилися через порушення обіцянок, які Володимир Путін дав президентові Франції.
«Путін зробив свій вибір, порушивши власні зобовʼязання», — сказало виданню джерело в Єлисейському палаці.
Після рішення Володимира Путіна визнати незалежність окупованих ОРДЛО Емманюель Макрон запропонував скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти Росії.
- Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав самопроголошені «ЛНР» і «ДНР». 22 лютого Держдума РФ і «парламенти» самопроголошених «республік» «ратифікували» договори про співпрацю. Також Путін підписав наказ про введення російських військ на окуповані території.