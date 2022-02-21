США негайно накладуть санкції на «Л/ДНР» — заборонять їх фінансувати та працювати на окупованих територіях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У Білому домі заявили, що були готові до визнання Росією «Л/ДНР», тому президент США Джо Байден негайно підпише указ про санкції. Вони будуть введені проти всіх, хто фінансує «Л/ДНР» або працює на тих територіях.
Про це пише пресслужба Білого дому.
«Ми чекали такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб з або в так званих регіонах «ДНР» та «ЛНР» України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила працювати у цих областях України», — зазначили там.
У Білому домі пояснили, що деталі санкцій пізніше оголосять Державний департамент та Міністерство фінансів.
Водночас у США підкреслили, що це не всі санкції, і про інші обмеження буде повідомлено згодом.
«Для ясності: ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які ми готуємо у координації із союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну», — пояснили у Білому домі.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. Голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.