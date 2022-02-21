Росія уточнила, що визнає «ЛНР» та «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pierre Crom / Contributor
Росія визнає самопроголошені республіки «Л/ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені, тобто РФ не претендує на всю Донецьку та Луганську області.
Про це 21 лютого заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, цитує ТАСС.
«Ідеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій», — заявив Клімов.
Завтра, 22 лютого, Рада Федерації розгляне питання ратифікації угод із «Л/ДНР» про дружбу та співпрацю.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. Голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.