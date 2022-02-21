Росія уточнила, що визнає «ЛНР» та «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені

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Pierre Crom / Contributor

Росія визнає самопроголошені республіки «Л/ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені, тобто РФ не претендує на всю Донецьку та Луганську області.

Про це 21 лютого заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, цитує ТАСС.

«Ідеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій», — заявив Клімов.

Завтра, 22 лютого, Рада Федерації розгляне питання ратифікації угод із «Л/ДНР» про дружбу та співпрацю.