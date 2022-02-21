CERT-UA: Хакери планують 22 лютого атакувати державні та банківські сайти України

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Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, розміщені в зоні .ua.

Попередження випустили після того, як на сайті Raidforums українські фахівці із CERT-UA побачили повідомлення про проведення кібератаки 22 лютого. Наразі сповіщення та гілка коментарів під ним видалені.

«У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектора, банківського сектора, сектора оборони. Виходячи з контексту, планується дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua», — ідеться у заяві CERT-UA.

Кіберфахівці закликають компанії терміново звʼязуватися з ними в разі виявлення ознак кібератак або аномальних дій на інформаційних системах.

Водночас Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні комплексну допомогу у зміцненні її кібернетичної безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми домовилися, що Європейський Союз запропонує нам комплексну пропозицію щодо зміцнення нашої кібербезпеки. Ми розуміємо, що сучасна війна — це не лише танки, артилерія літаки, — це також бойові дії в кіберпросторі. Сьогодні я отримав підтвердження від Європейського Союзу, що вони позитивно реагують на мій запит, на мій лист до них, і що нам буде зроблена пропозиція про системну допомогу з боку ЄС», — сказав Кулеба.